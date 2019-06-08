В ДНР связали рост числа нарушений перемирия с приходом Зеленского

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что Зеленский не дает приказ на прекращение огня из-за слабого авторитета.

Пушили уверен, что Зеленский «мало на что влияет».

В результате президент Украины вынужден оправдываться, обвиняя Россию, резюмировал Пушилин.