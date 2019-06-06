Путин назвал условия появления глобальной катастрофы
Глава России Владимир Путин заявил, что к глобальной катастрофе может привести игнорирование современных угроз и опасностей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Путина, необходимо понимать, что в мире «поджидают грозы и опасности», поэтому необходимо держать под контролем «огненного змея».
«Если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки — это же может привести к глобальной катастрофе», — подчеркнул Путин.
Ранее ученые предупредили о неизбежности глобальной катастрофы.