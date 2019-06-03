В России отреагировали на новость об отзыве специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский призвал не верить новостям об отзыве российских военных специалистов из страны, сообщает РИА «Новости».
Он назвал подобное сообщение очередной фейковой новостью, и добавил, что работа продолжается.
Ранее The Wall Street Journal заявило, что число российских специалистов в Венесуэле «сократилось» до нескольких десятков.
При этом, по мнению газеты, российская сторона «потеряла веру» в президента Венесуэлы Николаса Мадуро.