В России отреагировали на новость об отзыве специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский призвал не верить новостям об отзыве российских военных специалистов из страны, сообщает РИА «Новости».

Он назвал подобное сообщение очередной фейковой новостью, и добавил, что работа продолжается.

Ранее The Wall Street Journal заявило, что число российских специалистов в Венесуэле «сократилось» до нескольких десятков.

При этом, по мнению газеты, российская сторона «потеряла веру» в президента Венесуэлы Николаса Мадуро.