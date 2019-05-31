Песков возложил на Турцию ответственность за прекращение огня в Идлибе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно договоренностям, ответственность за прекращение огня в сирийском Идлибе лежит на Турции, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал телефонный разговор глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которого были замечены расхождения в формулировках в сообщениях Москвы и Анкары. Песков в свою очередь отметил, что и Россия, и Турция выступают за прекращение огня в Идлибе.

«И здесь, конечно, нужно помнить, что в данном случае, по тем договоренностям, которые были заключены в Сочи, это ответственность турецкой стороны», — сказал Песков.

Также он указал на важность действий турецкой стороны в этом вопросе, а также сотрудничества между Россией и Турцией для прекращения огня.

Ранее в Кремле назвали условие встречи в «нормандском формате».