«Честь имею»: глава минобороны после призыва Зеленского подал в отставку

Глава минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Полторак заявил об уходе после того, как украинской лидер Владимир Зеленский предложил правительству уйти в отставку, в частности, Полтораку.

После этого на своей странице в фейсбуке Полторак написал «Честь имею».

Также на инаугурации Зеленский попросил Раду уже принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс и открытые списки на выборы.

Ранее сообщает, что Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку.

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