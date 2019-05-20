«Честь имею»: глава минобороны после призыва Зеленского подал в отставку
Глава минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Полторак заявил об уходе после того, как украинской лидер Владимир Зеленский предложил правительству уйти в отставку, в частности, Полтораку.
После этого на своей странице в фейсбуке Полторак написал «Честь имею».
Также на инаугурации Зеленский попросил Раду уже принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс и открытые списки на выборы.
Ранее сообщает, что Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку.
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