Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

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Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военные ВСУ отказались идти на боевую операцию на «территории ДНР».

Он также добавил, что украинские военнослужащие «застрелили своего командира», который пытался их заставить выполнить приказ.

Безсонов подчеркнул, что военные ВСУ попытались представить смерть капитана «как боевую потерю».

Ранее Безсонов заявил, что солдат ВСУ в состоянии наркотического опьянения расстрелял сослуживцев.