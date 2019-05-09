Об отсутствии авиации на параде Победы высказался Путин
Президент России Владимир Путин высоко оценил проведение парада Победы в российской столице, выразив при этом сожаление в связи с отменой воздушной части парада. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что погода не позволила пролететь авиации, но безопасность пилотов и зрителей, наблюдающих за парадом, важнее.
Путин добавил, что парад получился «замечательный» и прошел без сбоев, как и положено российской армии.
Ранее стало известно, что воздушная часть парада Победы отменена.