Об отсутствии авиации на параде Победы высказался Путин

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Президент России Владимир Путин высоко оценил проведение парада Победы в российской столице, выразив при этом сожаление в связи с отменой воздушной части парада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что погода не позволила пролететь авиации, но безопасность пилотов и зрителей, наблюдающих за парадом, важнее.

Путин добавил, что парад получился «замечательный» и прошел без сбоев, как и положено российской армии.

Ранее стало известно, что воздушная часть парада Победы отменена.