Почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы, рассказал Песков

Российский президент Владимир Путин не поздравил новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского с Днем Победы, поскольку тот еще не вступил в должность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также Путин не отправил поздравительные послания действующему президенту страны Петру Порошенко, которого, по словам Пескова, российский лидер не поздравлял и в предыдущие годы.

При этом Песков отметил, что отношения между главами государств не должны провоцироваться на «братские отношения двух стран».

«Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы», — заключил Песков.

Ранее Песков рассказал об участии Путина в «Бессмертном полку».