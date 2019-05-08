Назначен новый главком ВМФ России

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новым главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, до этого Евменов командовал Северным флотом.

Указ российского президента Владимира Путина Шойгу зачитал в ходе селекторного совещания.

Кроме того, в указе были названы новые командующие Северного и Черноморского флотов.

Ранее сообщалось, что генерал ВВС США стал главкомом сил НАТО в Европе.