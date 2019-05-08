Назначен новый главком ВМФ России
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новым главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, до этого Евменов командовал Северным флотом.
Указ российского президента Владимира Путина Шойгу зачитал в ходе селекторного совещания.
Кроме того, в указе были названы новые командующие Северного и Черноморского флотов.
Ранее сообщалось, что генерал ВВС США стал главкомом сил НАТО в Европе.