Названа дата международного трибунала по делу украинских моряков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/12319507/RIAN_5850618.HR-pic905-895x505-21028.jpg">

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных украинских моряков 10 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела», — считает Зеркаль.

По ее словам, слушания по делу украинских моряков пройдут в Гамбурге.

Она также добавила, что трибунал примет решение по данному делу «до конца мая».

Ранее сообщалось, что международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков.

5 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границ.