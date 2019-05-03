Названа дата международного трибунала по делу украинских моряков
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных украинских моряков 10 мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела», — считает Зеркаль.
По ее словам, слушания по делу украинских моряков пройдут в Гамбурге.
Она также добавила, что трибунал примет решение по данному делу «до конца мая».
Ранее сообщалось, что международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков.
5 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границ.