Генштаб опасается ударов США из космоса

В Генштабе России заявили, что США стремятся добиться стратегического превосходства за счет превентивного уничтожения ядерных арсеналов противников еще в пусковых установках, а также перехвата оставшихся ракет глобальной системой ПРО, передает РИА «Новости».

Там рассказали, что Вашингтон планирует создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета.

Также отмечается, что американские корабли системы ПРО, способные нести крылатые ракеты, регулярно подходят к границам России.

«Негативным фактором для региональной безопасности является повышенный уровень угроз для государств, на территории которых размещаются или будут размещены американские средства ПРО. Они должны осознавать, что информационные и огневые комплексы ПРО – это первоочередные объекты поражения», — сказал замначальника Главного управления Генштаба Виктор Познихир.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о способности России противостоять ПРО США.