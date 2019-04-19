Ъ: США проигнорировали декларацию России о недопустимости ядерной войны

Москва в октябре 2018 года предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, однако ответа от Соединенных Штатов до сих пор не последовало. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в документе должны были подтвердить стремление избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.

«В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»,— говорилось в предложенном заявлении.

Газета также приводит ответ представителя американского посольства в Москве Андреа Калан, по словам которой США «привержены эффективному контролю над вооружениями», который отвечает интересам Вашингтона и его партнеров, однако предложенный Россией документ не прокомментировала.

Подчеркивается, что во времена холодной войны подобные заявления СССР и США уже принимались.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Белый дом впервые прекратил раскрывать данные о ядерном арсенале.