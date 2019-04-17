WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400

<img src="//img.gazeta.ru/files3/959/12302959/RIAN_5817393.HR-pic905-895x505-13349.jpg">

Консультации американских и турецких властей, которые состоялись на этой неделе, не привели к преодолению разногласий относительно покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил американской стороне, что возможные санкции США из-за покупки Турцией С-400 навредят двусторонним отношениям и будут контрпродуктивными. Он также заверил, что Турция готова купить американские ЗРК Patriot и проверить, какая система лучше.

Реклама

В газете отметили, что Турция может начать развертывать С-400 в ближайшие месяцы, что оставляет все меньше времени на поиск выхода из «тупика», в который зашли переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили поставки российских С-400 турецким военным.