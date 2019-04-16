Киев обратился в международный трибунал для освобождения украинских моряков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/209/12083209/RIAN_5712377.HR-pic905-895x505-47732.jpg">

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев подал в международный трибунал по морскому праву просьбу обязать Россию освободить украинских моряков и корабли, арестованные после инцидента в Керченском проливе, передает УНН.

По ее словам, поданная просьба — это лишь видимая часть дипломатической и правовой работы МИД Украины, которая ведется с момента задержания украинских моряков.

Реклама

Новый судебный процесс согласно статье 290 Конвенции ООН по морскому праву позволит получить быстрое решение от Трибунала по морскому праву в Гамбурге, считает Зеркаль.

Ранее сообщалось, что следствие попросило продлить арест украинским морякам.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.