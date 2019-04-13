Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.
По имеющимся данным, инцидент произошел в японском поселке Тятан, неподалеку от которого располагается военно-воздушная база США.
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Отмечается, что полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее в США военнослужащих признали представителями самой пьющей профессии.