Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.

По имеющимся данным, инцидент произошел в японском поселке Тятан, неподалеку от которого располагается военно-воздушная база США.

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Отмечается, что полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в США военнослужащих признали представителями самой пьющей профессии.