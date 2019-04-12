Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/12292861/RIAN_5841797.HR-pic905-895x505-14508.jpg">

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не собирается участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки войск союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что торжественные мероприятия назначены на июнь.

Реклама

В агентстве напомнили, что пять лет назад Путин принимал участие в торжественных мероприятиях по этому поводу. Тогда она дважды провел беседу с экс-президентом США Бараком Обамой.

Ранее Путин заявлял, что призыв в армию уйдет в прошлое.