Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не собирается участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки войск союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что торжественные мероприятия назначены на июнь.
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В агентстве напомнили, что пять лет назад Путин принимал участие в торжественных мероприятиях по этому поводу. Тогда она дважды провел беседу с экс-президентом США Бараком Обамой.
Ранее Путин заявлял, что призыв в армию уйдет в прошлое.