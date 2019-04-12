СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины
Следственный комитет (СК) России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко и попросил у суда заочно его арестовать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря московского Басманного суда Юнону Цареву.
Она подчеркнула, что в суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Гриценко.
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В карточке базы суда отмечается, что Гриценко обвиняют в двух эпизодах призыва к осуществлению террористической деятельности.
Гриценко был одним из кандидатов в президенты Украины, он выбыл из первого тура с результатом в 6,91% голосов.
Ранее сообщалось, что СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе.