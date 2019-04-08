Bloomberg рассказал, как США лучше подготовиться к ядерному веку

Соединенные Штаты могут подготовиться к «следующему ядерному веку» за счет двухсторонней стратегии времен холодной войны, пишет Bloomberg.

Стратегия заключается в сдерживании ядерного потенциала в сочетании с контролем над вооружениями. Это означает, что США должны преследовать две, как кажется, противоречивые цели: сократить количество ядерного оружия по всему миру, одновременно поддерживая и совершенствуя собственный ядерный арсенал, достаточно мощный, чтобы «разубедить противников совершать какие-нибудь глупости», говорится в материале.

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Отличие от холодной войны в том, что теперь в это вовлечены три державы: США, Россия и Китай. Из-за этого Америке следует заключать договоры о контроле над вооружениями с обеими странами, при этом продолжать модернизацию арсенала в целях противодействия исходящих от Китая и России угроз.

В этом направлении президент США Дональд Трамп должен поддержать стремление президента России Владимира Путина продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году. Помимо этого, необходимо к договору СНВ присоединить и Китай, говорится в материале. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) также следует пересмотреть на предмет включения в него Пекина.

Агентство также указывает, что Пентагону предстоит много работы по модернизации своих систем ядерного оружия.

Ранее американский генерал призвал расширить СНВ-3 с тем, чтобы включить в договор новейшее российское оружие.