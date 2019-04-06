Хафтар раскрыл России информацию о действиях нацармии в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар передал замминистру иностранных дел России Михаилу Богданову информацию о действиях Ливийской национальной армии по борьбе с террористами, передает РИА «Новости».

«Хафтар поделился информацией о предпринятых в последние дни действиях Ливийской национальной армии, нацеленных, как подчеркивалось, на активизацию борьбы с присутствующими в различных частях страны, в том числе в районе столицы Триполи», — сообщили в ведомстве.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России поддерживает политические силы в Ливии. По мнению министра, две конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться друг с другом.