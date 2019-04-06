Новейший комплекс «Панцирь-СМ» прошел испытания
Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» прошел испытания. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов в эфире «Эха Москвы», передает РИА «Новости».
В материале говорится, что комплекс хорошо показал себя против квадрокоптеров.
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«В частности, комплекс «Панцирь-СМ» — последний вариант ЗРПК «Панцирь» — показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер», — отметил Грехов в эфире «Эхо Москвы».
Он добавил, что ВКС испытали комплекс, способный посадить беспилотник.
Ранее сообщалось, что российские ПРО станут невидимыми.