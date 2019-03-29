Корабли ВМФ России начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море

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Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение группу кораблей НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Уточняется, что речь идет о трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

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В материале говорится, что наблюдение осуществляют корабли ВМФ России «Иван Хурс» и »Василий Быков».

Ранее сообщалось, что появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.