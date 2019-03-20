ВВС США приступили к разработке имитирующих российский Су-57 целей

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ВВС США намерены разработать воздушные цели, которые имитировали бы российский истребитель Су-57. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в США начали поиск подрядчиков, которые смогли бы сконструировать самолеты, обладающие характеристиками Су-57, а также нескольких китайских истребителей. По словам ВВС США, цели должны будут «достоверно имитировать продвинутые самолеты противника [Су-57 и китайские истребители] для отработки конкретных тестовых сценариев».

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В ВВС США добавили, что цели должны быть дистанционно управляемыми, а также способными самостоятельно совершать посадку в случае, если они не были уничтожены. Их скорость должна достигать 1139 км/ч.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолетом в мире.