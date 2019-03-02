Генсек НАТО призвал готовиться к миру без ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил, что альянсу нужно быть готовым к миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает REGNUM.
Он подчеркнул, что ракеты, которые размещает Москва, способны достичь европейских городов, и их могут использовать в вооруженных конфликтах.
«Но нам необходимо быть готовыми к миру без этого договора — миру, в котором Россия размещает свои ракеты», — отметил Столтенберг.
Генсек НАТО при этом отметил, что альянс не хочет новой холодной войны, и призвал Москву соблюдать условия соглашения.
Ранее сообщалось, что в НАТО отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о возможном нацеливании ракет.