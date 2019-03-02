Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

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Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий «Троянский конь», сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом он рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

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По его словам, суть ее заключается в использовании протестного потенциала так называемой «пятой колонны» для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.

«Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий», — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что в основе ответных действий Москвы будет лежать «стратегия активной обороны».

Ранее сообщалось, что США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России и Китая.