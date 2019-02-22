Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 20 февраля... Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск России Олегу Салюкову. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания... генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу», — говорится в тексте документа.

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Этим же указом глава государства присвоил звание генерал-полковника начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

Ранее сообщалось, что экс-начальника полковника Дмитрия Захарченко Андрея Курносенко повысили до генерал-лейтенанта.