Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск
Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск России Олегу Салюкову. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания... генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу», — говорится в тексте документа.
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Этим же указом глава государства присвоил звание генерал-полковника начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.
Ранее сообщалось, что экс-начальника полковника Дмитрия Захарченко Андрея Курносенко повысили до генерал-лейтенанта.