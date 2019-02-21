«Зачем сразу так нервничать»: Захарова об ответе НАТО на послание Путина

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем фейсбуке реакцию НАТО на военную часть послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что в НАТО сочли неприемлемыми слова Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместят вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля», — написала Захарова.

Представитель МИДа добавила, что западные страны «теперь вдруг «поняли», что российское оружие существует «в объективе» и начали «догадываться», о чем предупреждали российские власти. Захарова также пошутила, что в НАТО якобы могли думать, что российская сторона «будет делать селфи» с альянсом после расширения объединения и выхода США из ПРО.

При этом она подчеркнула, что действия Россия являются «исключительно ответной мерой».