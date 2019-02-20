В НАТО отреагировали на заявление Путина о возможном нацеливании ракет

В НАТО сочли неприемлемыми слова российского лидера Владимира Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместит вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя альянса.

Отмечается, что в НАТО посмотрели послание Путина к Федеральному собранию.

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«Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы», — подчеркнул представитель альянса.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности взять под прицел ракеты США.