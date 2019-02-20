Опубликованы первые кадры испытаний «Посейдона»
Минобороны опубликовало первые кадры с полигонных испытаний океанской многоцелевой системы «Посейдон».
На них запечатлены и подготовка к запуску и несколько секунд после пуска.
Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, когда будет спущена на воду первая атомная подлодка-носитель беспилотного комплекса «Посейдон».
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» успешно завершены.