Путин сравнил «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул вопрос о создании новейшего оружия.
«Еще недавно казалось, что Россия не сможет совершить прорыв в оборонной сфере. Но мы это сделали, в том числе совсем молодые люди», — заявил Путин.
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Путин напомнил, что знает детали этой работы.
«Например, создание гиперзвукового планирующего блока «Авангард» сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли», — сказал Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.