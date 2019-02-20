Путин сравнил «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул вопрос о создании новейшего оружия.

«Еще недавно казалось, что Россия не сможет совершить прорыв в оборонной сфере. Но мы это сделали, в том числе совсем молодые люди», — заявил Путин.

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Путин напомнил, что знает детали этой работы.

«Например, создание гиперзвукового планирующего блока «Авангард» сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.