CBS: Путин убедил Трампа, что у КНДР нет дальнобойных ракет
Бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о северокорейских межконтинентальных ракетах, так как российский лидер Владимир Путин убедил его в их отсутствии. Об этом он рассказал CBS News.
По словам Маккейба, сотрудники американских разведслужб пытались убедить Трампа на брифинге в Белом доме, что разведка США располагает данными о межконтинентальных ракетах КНДР.
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«Мне все равно, я верю Путину», — пересказал Маккейб ответ Трампа разведчикам.
Маккейб подчеркнул, что такая реакция американского президента «шокировала» представителей разведслужб США.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США пытаются получить доступ на ядерные и ракетные объекты КНДР.