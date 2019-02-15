Путин присвоил звание Героя России захватившему в Афганистане первый «Стингер»

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России захватившему американский ПЗРК во время войны в Афганистане Владимиру Ковтуну, сообщает РИА «Новости»

Награда вручена «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни», говорится в тексте указа главы государства.

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Ковтун первым обнаружил американский переносной зенитный комплекс «Стингер». В результате спецоперации конструкторы СССР получили действующие образцы передового западного ПЗРК.

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана.