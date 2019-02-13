Умер Сергей Казаков

Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения Сергей Казаков умер в возрасте 65 лет, передает РИА «Новости».

«Наше предприятие понесло невосполнимую утрату. 12 февраля 2019 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный конструктор ФГУП «НПЦАП» Сергей Васильевич Казаков», — сообщили на предприятии.

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Отмечается, что среди разработок предприятия — системы управления ракет-носителей «Протон-М», «Зенит» и «Ангара», а также межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Казаков был назначен генеральным конструктором систем управления ракетно-космических комплексов в 2012 году.