В Госдепе обвинили Россию в развязывании гонки вооружений
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что действия России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к началу гонки вооружений. Данное заявление Томпсон сделала в эфире PBS.
По ее словам, США не пытаются втянуть Россию в гонку вооружений. Она заверила, что Соединенные Штаты соблюдают ДРСМД и все другие договоры по контролю над вооружениями.
«Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она [Россия] нарушила ДРСМД», — сказала Томпсон.
Она подчеркнула, что США не могут допустить нарушения ДРСМД, так как неполное соблюдение этого договора «подорвет эффективность всего контроля над вооружениями».
Ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из ДРСМД является «подарком» российскому президенту Владимиру Путину.