В Госдепе обвинили Россию в развязывании гонки вооружений

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Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что действия России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к началу гонки вооружений. Данное заявление Томпсон сделала в эфире PBS.

По ее словам, США не пытаются втянуть Россию в гонку вооружений. Она заверила, что Соединенные Штаты соблюдают ДРСМД и все другие договоры по контролю над вооружениями.

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«Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она [Россия] нарушила ДРСМД», — сказала Томпсон.

Она подчеркнула, что США не могут допустить нарушения ДРСМД, так как неполное соблюдение этого договора «подорвет эффективность всего контроля над вооружениями».

Ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из ДРСМД является «подарком» российскому президенту Владимиру Путину.