«Подарок Путину»: Клинтон о решении Трампа выйти из ДРСМД
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является «подарком» российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет The Hill.
Клинтон отметила, что администрации экс-президента Барака Обамы следовало делать «более хорошую работу» по взаимодействую с Россией по ДРСМД. При этом, по ее мнению, Трамп сделал подарок Путину, так как последний не понес «ответственности» за «обманные действия» по договору.
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«Последнее, что нужно миру сейчас — это ядерная гонка вооружений», — подчеркнула Клинтон.
Ранее российский генерал-полковник нашел способ вернуть США к переговорам по ДРСМД.