«Это было просто смешно»: в Госдепе оценили показ российской ракеты 9М729

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Заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что демонстрация крылатой ракеты России 9М729 была имитацией и пропагандой. Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, показ ракеты был риторикой, не подкрепленной фактами. Она подчеркнула, что у присутствовавших на «имитации показа ракетной системы» не было возможности задать вопросы.

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«Это было просто смешно», — сказала Томпсон.

Она добавила, что показ ракеты не доказывает, что ее дальность полета соответствует указанным в договоре параметрам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему представители США и НАТО проигнорировали брифинг Минобороны России по ракете 9М729, из-за которой Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).