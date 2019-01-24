В Госдепе высказались о размещении ракет США в Европе
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что размещение в Европе американских РСМД пока не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, американская сторона работает над тем, чтобы вернуть Россию к «соблюдению» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Она также подчеркнула, что в настоящее время США не обсуждают с союзниками размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.
Ранее сообщалось, что США назвали «видимостью прозрачности» брифинг по ракете 9М729.