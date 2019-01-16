Путин объяснил «ответственностью» нежелание России участвовать в гонке вооружений
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена участвовать в гонке вооружений. Об этом он рассказал в интервью сербским СМИ, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Президент объяснил это тем, что Россия является «ответственной и здравомыслящей» страной.
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При этом Путин отметил, что Россия не будет «закрывать глаза» на развертывание ракет Соединенными Штатами и подчеркнул, что российским военным придется принять меры против таких действий.
Ранее Путин раскрыл подробности переговоров с США по ДРСМД.