В США заявили о разочаровании от встречи с Россией по ДРСМД
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала «разочаровывающей» встречу по ДРСМД с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам заместителя госсекретаря, Москва «продолжает нарушать договор». Кроме того представители России на встрече не были готовы объяснить, как российская сторона планирует «вернуться к его полному и проверяемому выполнению» ДРСМД.
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«Россия должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору», — приводится в заявлении Томпсон «послание» Штатов.
Ранее стала известна дата консультаций России и США по ДРСМД.