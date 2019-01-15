В США заявили о разочаровании от встречи с Россией по ДРСМД

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Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала «разочаровывающей» встречу по ДРСМД с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам заместителя госсекретаря, Москва «продолжает нарушать договор». Кроме того представители России на встрече не были готовы объяснить, как российская сторона планирует «вернуться к его полному и проверяемому выполнению» ДРСМД.

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«Россия должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору», — приводится в заявлении Томпсон «послание» Штатов.

Ранее стала известна дата консультаций России и США по ДРСМД.