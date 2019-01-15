Тимошенко потребовала вступления Украины в НАТО

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости вступления Украины в НАТО. Свое мнение она высказала в эфире телеканала ICTV.

Она добавила, что Киев должен создать сильную и профессиональную армию.

«Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни, и нас каждый может прибрать к рукам как хочет», — сказала Тимошенко.

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Политик подчеркнула, что НАТО выделяет около $1 трлн в год, чтобы получить возможность защитить страны-члены альянса от угрозы.

Ранее Тимошенко заявила об отсутствии у Петра Порошенко шансов победить в выборах.