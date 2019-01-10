WP: курды попросили помощи у России, предоставив «дорожную карту» по Сирии

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Курдские формирования и турецкая армия на территории Сирии возлагают надежды на Россию в решении проблем, которые возникли после резкого решения президента США Дональда Трампа о полном выводе войск из региона, пишет The Washington Post.

По словам курдских источников, они уже обратились к российской стороне за помощью для заключения сделки с сирийским правительством. Таким образом, курды пытаются предотвратить нападение со стороны турецких сил — такая угроза появляется в связи с уходом американских войск, отмечается в материале.

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Все это говорит о том, что положение России в Сирии закрепляется в качестве «доминирующего игрока в Сирии», пишет WP.

Один из крупнейших курдских лидеров, представитель партии «Демократический союз» Салех Муслим заявил WP, что Москва не брала на себя каких-либо обязательств поддержать стремление курдов заключить сделку с сирийским правительством.

«Мы передали нашу дорожную карту россиянам. Мы просто ждем решения», — сказал представитель курдов.

По словам Муслима, предложение курдов российской стороне позволяет сирийскому правительству восстановить суверенитет на всей территории, захваченной курдами с 2012 года, в обмен на предоставление автономии для курдов, позволив им продолжить самоуправление. Россия пока не заявляла о готовности оказывать какую-либо помощь ни Турции, ни курдам, добавляет газета.

В январе президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган планирует посетить Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, пишет WP со слов турецкой стороны.

Ранее Эрдоган в статье для издания The New York Times рассказал о плане Анкары по урегулированию ситуации в Сирии.