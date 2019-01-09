Из ВС Украины с 2014 года дезертировали более 11 тысяч человек

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Из украинских вооруженных сил с 2014 года дезертировали свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные главной военной прокуратуры страны.

Как отмечается, на основе данных за 2014-2018 года следователи военных прокуратур направили в суд 11292 уголовных дел, который были открыты за дезертирство, склонение от службы и оставление службы по своему желанию.

Ранее в России военные следователи смогли через родных уговорить сбежавшего со службы в 1992 году солдата явиться с повинной.