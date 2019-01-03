Украина снова отправит суда через Керченский пролив

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Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова.

По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.

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«Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.