«Авангард» запустили по поручению Путина

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Министерство обороны России по поручению главы государства Владимира Путина провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Пуск осуществил боевой расчет соединения РВСН, ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком должна была поразить цель на полигоне Кура в Камчатском крае. Во время запуска Путин присутствовал в Национальном центре управления обороной.

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«В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Авангард».