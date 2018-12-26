«Авангард» запустили по поручению Путина
Министерство обороны России по поручению главы государства Владимира Путина провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Пуск осуществил боевой расчет соединения РВСН, ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком должна была поразить цель на полигоне Кура в Камчатском крае. Во время запуска Путин присутствовал в Национальном центре управления обороной.
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«В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Авангард».