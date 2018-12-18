Путин рассказал о новых ракетах на вооружении ВС России

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Президент России Владимир Путин заявил, что новые ракеты на вооружении России не нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

«У нас появилось другое оружие — это ракеты, сейчас вот министр об этом говорил, ракеты Х-101 воздушного базирования, в принципе его можно отнести к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 — это носитель сверхзвуковой. Но по дальности 4500, но по дальности, — это ракета средней дальности», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что по своим параметрам новые ракеты не нарушают договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.

Ранее сообщалось, что Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД.