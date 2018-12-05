Путин: мы тоже будем иметь попадающее под действие ДРСМД оружие

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона также начнет производить оружие, которое попадает под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если США решили в одностороннем порядке приостановить действие ДРСМД, передает РИА «Новости».

«Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — сказал Путин.

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Он также сравнил ситуацию с выходом США из Договора по противоракетной обороне в одностороннем порядке в 2002 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против разрушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.