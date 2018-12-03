В Германии обеспокоены оружием будущего

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В Германии призывают к международному контролю над оружием будущего, так как работы-убийцы и новейшее космическое оружие в скором времени могут стать «смертоносной реальностью», пишет The Times со ссылкой на немецкие СМИ.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призывает к «новому мышлению», которое выходит за рамки узкого подхода, в центре которого лишь Россия и контроль над ядерными вооружениями, говорится в материале. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на переговорах в НАТО.

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«Наши правила должны идти в ногу с технологическими разработками новых видов вооружения», — цитирует Мааса Times. Немецкий политик пытается повлиять на европейских союзников, чтобы они изменили соглашения, ориентированные на ядерное или химическое оружие, включив в них оружие, основанное на космических технологиях и искусственном интеллекте.

«Речь идет не только об обычных ракетах и бомбах, но и о битах и байтах. Некоторые вещи все еще могут представляться в стиле научной фантастики — космическое оружие, например, или ракеты, во много раз превышающие скорость звука. Но если мы не будем заглядывать вперед, научная фантастика скоро станет смертоносной реальностью. Я также думаю о полностью автоматических боевых системах, которые могут убивать полностью независимо от человеческого контроля», — сказал Маас.

Газете Neue Osnabrücker Zeitung Маас заявил, что в нынешних правилах «существуют пробелы».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить глобальную тенденцию к модернизации вооружения. Это вопрос выживания человечества», — сказал Маас.