Песков ответил на вопрос о возврате украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об условиях возвращения украинской стороне задержанных Россией кораблей и членов их экипажей, передает РИА «Новости».
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.
«Я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Песков.
Он добавил, что не знает о решениях руководства страны, которые бы принимались по этому поводу.
Ранее Песков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным в связи с ситуацией с военными кораблями Украины в Керченском проливе.