Песков ответил на вопрос о возврате украинских кораблей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об условиях возвращения украинской стороне задержанных Россией кораблей и членов их экипажей, передает РИА «Новости».

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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«Я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Песков.

Он добавил, что не знает о решениях руководства страны, которые бы принимались по этому поводу.

Ранее Песков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным в связи с ситуацией с военными кораблями Украины в Керченском проливе.