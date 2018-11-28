Спикер Рады подписал закон о военном положении
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о военном положении, предложенный президентом страны Петром Порошенко, сообщает УНН.
В настоящий момент закон передан на подпись украинскому президенту.
Особый правовой режим вводится в 10 регионах Украины, начиная с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря
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Действие военного положения распространяется на Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую области и внутренние воды Украины в Азово-Керченской акватории.
Ранее Порошенко заявил, что на время военного положения в ряде областей будут созданы штабы обороны.
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