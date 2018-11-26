Порошенко попросил Раду одобрить введение военного положения

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Президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной раде Украины с просьбой одобрить введение военного положения, передает «112 Украина»

«Я, как президент, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, в соответствии с конституцией, принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО предложение — подготовку решения о введении военного положения и обращение к Верховной раде Украины, чтобы она по возможности рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании», — сказал Порошенко.

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По его словам, соответствующие консультации с председателем Верховной рады уже были проведены.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ввести режим военного положения после инцидента в Азовском море.

«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.