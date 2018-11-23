Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках

Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА «Новости».

По данным следствия, офицеру вменяется получение трех взяток общей суммой в 23 млн руб. Также его обвиняют в мошенничестве, однако сумма ущерба от его действий на данный момент неизвестна. Барышев обвинения отрицает.

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«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января 2019 года», — огласил решение судья Роман Владимиров.

Как отмечается, Барышева поместили под арест, несмотря на поручительство олимпийских чемпионов Татьяны Лебедевой, борца Михаила Мамиашвили и бобслеиста Дмитрия Труненкова.

Ранее источник сообщил, что в Москве задержан высокопоставленный военный чиновник.